A ironia de Neymar ao chegar em sua nova mansão na Arábia Saudita

Atualizado em 2 out 2023, 11h06 - Publicado em 2 out 2023, 11h00

Foi com deboche que Neymar gravou um vídeo mostrando sua chegada a sua nova residência na Arábia Saudita. É que andou circulando na imprensa internacional uma lista de exigências feita ao clube Al-Hilal, com itens como uma mansão com dezenas de quartos, motorista particular por 24 horas, jatinho exclusivo e despesas pagas pela empresa. Neymar assim se pronunciou em vídeo postado nas redes sociais: “Vim conhecer a casa e não estou muito feliz, porque não tem 25 quartos como eu pedi e nem tem garagem para os oito carros. Mas tá bom, né?”, disse ele, que também enfrenta rumores de seu relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi, grávida e com quem teria rompido.

