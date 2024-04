A ira de Madonna com fãs brasileiros antes de chegar ao Rio para megashow

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em contagem regressiva para pisar nas areias de Copacabana para o que promete ser o maior show de sua carreira, Madonna, 65 anos, exasperou-se com uma turma brasileira que berrava à beira do palco, em meio à sua apresentação em Nova York: “Maravilhosa, maravilhosa!”. Irritada, ela interrompeu a performance e disparou, com indisfarçável mau humor: “Ainda não estou no Brasil, então parem de falar português aqui”. Não se ouviu, a partir daí, nem um pio sequer em outro idioma que não o inglês. No Rio, o cenário da aguardada exibição do dia 4 de maio já começou a ser montado, enquanto o centenário Copacabana Palace, onde a cantora vai se hospedar, põe de pé três academias que obedecem à risca a lista de exigências da diva pop, que inclui um ringue de boxe.

Publicado em VEJA de 19 de abril de 2024, edição nº 2889