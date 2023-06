A ira de Eduardo Paes a comercial de Juliana Paes com companhia aérea

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A companhia aérea Virgin Atlantic escalou Juliana Paes para anunciar ao público britânico a estreia de seu primeiro voo para a América Latina, ligando Londres a São Paulo. Na mensagem disponível no Twitter, a companhia diz: “Nova cidade, novo país, novo continente. Estamos muito animados para voar para São Paulo, Brasil. Lar do samba, caipirinhas, praias, belezas naturais e uma rica história arquitetônica”. No vídeo, Juliana, ex-rainha de bateria da Viradouro e da Grande Rio, agremiações do Rio, aparece sambando feliz da vida no corredor de uma aeronave.

Eduardo Paes, prefeito do Rio, não gostou nadinha de ver São Paulo sendo “vendida” como “lar do samba” e protestou nas redes sociais: “Entenderam? Eles fazem o voo para São Paulo, mas vendem o Rio. Com todo respeito, essa Virgin Atlantic tinha que ser processada por propaganda enganosa! Mas ainda tenho ‘fé carinhosa’ que o ministro Marcio França vai permitir aos gringos chegarem direto aonde eles querem ir. E depois, claro, dar uma passada na querida e incrível São Paulo pegando uma ponte aérea no Santos Dumont para Congonhas!”.

Além disso, no vídeo o sambista masculino usa maracás, instrumento indígena típico de ritmos caribenhos, nada usual no samba. A empresa britânica ainda não se manifestou sobre o “erro” geográfico.

Entenderam? Eles fazem o voo para São Paulo mas vendem o Rio. Com todo respeito, essa @VirginAtlantic tinha que ser processada por propaganda enganosa! Mas ainda tenho "fé carinhosa" que o ministro @marciofrancasp vai permitir aos gringos chegarem direto aonde eles querem ir.… https://t.co/FqBStSMfwD — Eduardo Paes (@eduardopaes) June 6, 2023