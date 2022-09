A ira de Eduardo Bolsonaro a Ivete Sangalo pelas críticas ao presidente

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após proferir frases certeiras contra Jair Bolsonaro (PL) durante o show no Rock in Rio, no último domingo, 11, Ivete Sangalo virou alvo de Eduardo Bolsonaro. O filho do presidente foi às redes sociais reclamar da posição da baiana. Postou suas declarações acompanhadas de um vídeo de tentativa de feminicídio, com imagens fortes e polêmicas, numa tentativa de justificar que todos tenham armas em casa.

No festival, ela disse: “Dia 2! Vamos mudar tudo”. E também deu um parecer contrário às armas. “A gente não precisa de armas. A gente só precisa de amor. Deus não acredita em violência, Deus acredita no amor.”