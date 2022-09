A maior declaração política da carreira de Ivete Sangalo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ivete Sangalo sempre vem sendo cobrada por um posicionamento político. A última grande chance que teria antes das eleições era exatamente a sua apresentação no Palco Mundo, no Rock in Rio. E ela não decepcionou. A cantora falou sobre diversidade e respeito, logo depois de ter trazido seu filho, Marcelo Sangalo, para o palco, quando o menino tocou piano. “Existem muitas famílias e elas são poderosas. São elas que fazem um país livre e fazem com que ele continue livre. Nada vai nos impedir de continuar sendo felizes. É um novo tempo que está chegando”. Pouco depois continuou com “dia 2 vamos mudar tudo”, disse a cantora, repleta de esperança. Sem citar nome de nenhum candidato, este já é um recado bem claro para quem vinha tendo dúvidas sobre seu apoio ou crítica ao atual governo. O público reagiu com um coro de “fora Bolsonaro“.

Em outro momento do show, Ivete também se posicionou contra uma bandeira corriqueira da campanha do presidente, a questão das armas. Ela disse “não precisamos de armas, precisamos de amor”. Perfilando uma artilharia de hits do começo ao fim do show, a cantora colocou todos para dançar, fazendo jus a fama de rainha baiana que sabe dominar os gramados do Rock in Rio como ninguém, tanto que essa é a sua 17ª participação no festival.

Dessa vez foi @ivetesangalo dando o seu recado no #RockInRio : "Dia 2 vamos mudar tudo!" pic.twitter.com/3gGBJSPtXX — nóseconexões  (@noseconexoes) September 11, 2022

O recado de Ivete Sangalo no #RockInRio

Um novo tempo que tá chegando! DIA 2 DE OUTUBRO VAMOS MUDAR TUDO!#LulaPresidente13 #ForaBolsonaro pic.twitter.com/cXSWLzvhQg — Gustavo Henrique 1️⃣3️⃣ 🇧🇷 (@gusthpa) September 11, 2022