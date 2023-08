A ira de Ana Maria Braga sobre seu futuro nas manhãs da TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde 1999 no ar, o Mais você volta e meio sofre reformulação ou mudança de horário. Na manhã desta segunda-feira, 7, o Extra chegou a noticiar que Ana Maria Braga teria pedido para não ter mais o programa na grade da emissora, já que se aposentaria na sequência. O assunto irritou a apresentadora, que quer sim continuar apresentando a atração nas manhãs da Globo, conforme confirmado pela sua assessoria pessoal à coluna. Ela ficou tão chateada com o boato, que resolveu se manifestar nas redes sociais. “É muito triste quando uma notícia mentirosa se espalha. Não há fonte, não há checagem… Eu nunca me posiciono sobre fofocas, mas desta vez foi algo tão absurdo que eu precisei vir aqui falar com vocês. Não tenho planos de aposentadoria. E se um dia houver, vocês, que me acompanham há 30 anos e acreditam em mim, serão os primeiros a saber. Fake news atrapalha e desestabiliza. Agora espero que essa notícia verdadeira se espalhe na mesma velocidade que a falsa”. Ou seja, se depender dela, tudo permanece como está. Xii…

