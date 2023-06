A inspiração de Kourtney Kardashian para anunciar sua gravidez

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de seguidas tentativas de engravidar do quarto filho, o que envolveu tratamentos naturalmente expostos nas redes, Kourtney Kardashian, 44 anos, não deixou por menos. Durante o show do atual marido, o baterista Travis Barker, do Blink-182, em Los Angeles, agitou um cartaz na frente da numerosa plateia, dizendo: “Eu estou grávida”. Nem precisava. Na reta final da gestação, a empresária e influencer, que já é mãe de três filhos entre 8 e 13 anos, desfilava com o barrigão coberto por leve transparência. O animado papai teve aí uma ideia: pegou as baquetas e fingiu estar diante de uma bateria. Tudo fartamente postado com aquela imaginação que permeia a internet: “Esmagada de gratidão”, derreteu-se a integrante do clã Kardashian.

Publicado em VEJA de 28 de Junho de 2023, edição nº 2847