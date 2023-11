A insólita preocupação de Ludmilla para apresentar premiação musical

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ludmilla divide a apresentação da 30ª edição do Prêmio Multishow, na terça-feira, 7, com Tadeu Schmidt e Tatá Werneck. Segundo os organizadores, a cantora representa a busca do prêmio por pluralidade e diversidade, que somará 23 categorias, 38 artistas convidados e 900 integrantes na Academia da Música para votação. “A minha vida foi feita de desafios. Estou aqui com toda a energia e sangue nos olhos. Experiência nova apresentar esse prêmio em um formato mais inclusivo e representativo. Eles acabaram incluindo muitos artistas, tem vários gêneros representados, artistas que mereciam estar no prêmio”, disse a cantora em coletiva de imprensa.

Em 2021, ela cancelou sua apresentação no prêmio ao dizer que “faltava reconhecimento” com sua música na lista das indicações. Em 2023, o maior receio de Lud é outro: decorar o texto do roteiro. “A coisa que está mais me deixando apreensiva é que eu não enxergo nada direito. O TP (teleprompter), vocês vão me ajudar, Tadeu, Tatá. Vou fazer um freestyle. Estou muito animada e feliz para ver o que vai acontecer no prêmio, mas estou nervosa também. O Brasil inteiro vai estar olhando”. Entre as novidades, está a estreia da categoria “Cristão do Ano”, com direito a um show de Aline Barros e o grupo gospel Preto No Branco.