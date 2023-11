A indireta de Shakira a Piqué ao vencer Grammy Latino

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Shakira foi o grande nome da festa do Grammy Latino, na noite desta quinta-feira, 16, levando o prêmio de Canção do Ano por Bzrp Music Sessions, Vol. 53, música repleta de indiretas ao seu casamento com o jogador e ex-marido, Gerard Piqué.

Ela recebeu o troféu das mãos do jogador espanhol Sergio Ramos, e durante o discurso, aproveitou para mandar uma indireta ao ex. “Que felicidade! Este prêmio eu quero dedicar aos meus filhos, Milan e Sasha, porque prometi a eles que vou ser feliz. Prometi a eles que vão ter uma mamãe que vai rir com toda a sua risada, porque eles merecem”, disse a colombiana, que também ganhou mais dois prêmios: o de Melhor Canção Pop e o de Melhor Fusão/Interpretação Urbana por TQG, parceria com Karol G. Além de performar a Canção do Ano, ela cantou Acróstico. Os meninos Sasha e Milan apareceram no telão cantando um trecho da música. Momento fofura da noite.