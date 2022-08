A incômoda vizinhança da duquesa de York

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mais conhecida pela afiada capacidade de gastar do que pela perícia para multiplicar dinheiro, Sarah Ferguson, a duquesa de York, 62 anos, resolveu se aventurar no mercado imobiliário. A ex-­mulher do príncipe Andrew, que seguirá alojada no Palácio de Windsor, onde ele também vive, investiu vultosos 7 milhões de libras (mais de 43 milhões de reais) em dois apartamentos geminados no bairro londrino de Mayfair. A poucos passos dali, coincidência do destino, fica a casa da socialite Ghislaine Maxwell, hoje presa nos Estados Unidos pelo envolvimento no escandaloso esquema de exploração sexual de meninas em que ninguém menos que Andrew se enredou, caindo em desgraça na família real. A sorte é que as agora vizinhas nunca vão se esbarrar.

Publicado em VEJA de 17 de agosto de 2022, edição nº 2802