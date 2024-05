A greve na Vogue americana que ameaçou o Met Gala

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de mais de um ano de negociações, a administração da Condé Nast assinou um acordo na manhã desta segunda-feira, 6, com centenas de trabalhadores sindicalizados da Vogue e de outras publicações – evitando uma greve que ameaçou perturbar o Met Gala 2024. A Condé Nast Union, afiliada ao NewsGuild de Nova York, representa cerca de 540 trabalhadores de editoriais como a Vogue, Vanity Fair, Glamour, GQ, Allure, Architectural Digest, entre outras.

Os líderes do sindicato ameaçaram fazer uma manifestação no evento de moda no Metropolitan Museum of Art. O que seria uma confusão para a entrada de celebridades. “Estamos fazendo o que for preciso: encontre-nos à mesa [para negociação do acordo trabalhista] ou encontre-nos no Met na segunda-feira”, escreveu o sindicato em uma postagem no X, no sábado, 4. O acordo provisório garante piso salarial inicial de 61,5 mil dólares; o fim do “two-tier permalance system” (um tipo de sistema em que um grupo de trabalhadores recebe salários e/ou benefícios mais baixos do que outro); licença de luto alargada, mais duas semanas de licença familiar (para 14 semanas) e 3,3 milhões de dólares em aumentos salariais totais.