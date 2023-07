A exposição que resgata a natureza como obra de arte

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

As famosas vassourinhas “encantadas” da artista plástica Monica Carvalho dão as boas-vindas na exposição Habitat Brasil, recentemente inaugurada na luxuosa galeria do boulevard das vilas residenciais do Frad.E, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro – um espaço com vista estonteante para o mar e as montanhas do sul-fluminense, que ganha toque de arte a cada nova temporada.

Junto com Monica, expõe seu marido, o alemão Klaus Schneider, que desenvolve móbiles e esculturas em cedro queimado, em obras que projetam força e leveza. Monica é engajada nos trabalhos em florestas de extrativismo sustentáveis, onde desenvolve resgate de tradições artesanais. O resultado são obras reconhecidas internacionalmente, que alertam para a natureza como fonte de criatividade, sem perder o toque da sustentabilidade, tema tão atual e necessário. O ponto alto da mostra são os animais criados a partir de materiais reutilizados (como bancos de madeira, restos de estofados e até um cupinzeiro) que ganham nome, data de nascimento e signo. Tudo no maior bom humor, num olhar contemporâneo e bem brasileiro.

“Eu interfiro mais na obra dele do que ele na minha. Haus brinca que sou a musa esteta dele. A maioria são obras independentes, mas tem uma ou outra peça aqui que fizemos juntos. Haus foi quem colocou signo nas obras, achei divertido e fomos desenvolvendo a personalidade de cada um. Egberto (um porquinho psicodélico bastante simpático) é fashion e sustentável. Seu focinho é feito de saco de búfalo da Ilha do Marajó, com manto de coco de tucumã e unhas de tubarão fossilizados. Vai surgir em breve um novo animal, porque já tem um banco lá em casa esperando a metamorfose”, conta Monica, que aprendeu na vivência com os índios Pacamã, do Pará, a fazer tranças em fibras, hoje tão presentes em suas obras.

As vilas residenciais do Frad.E contam com serviço de hotelaria do Fasano Angra, num complexo com marina, campo de golfe, centro de compras e restaurantes. A galeria ocupa um dos residenciais de alto luxo. A exposição está aberta ao público até o dia 30 de julho, das 9 às 17h.