A explicação de Sheron Menezzes ao falar de religião

Em duas décadas de carreira, Sheron Menezzes, 39 anos, dá vida a sua primeira protagonista, a evangélica Sol, da trama global Vai na Fé. Fora das telas, porém, ela já navegou por tantos credos que até se embaralha na sopa de definições. “Sou aquela do meio copo cheio, e não do meio copo vazio. Sou positivista”, afirma a atriz, que se refere à corrente filosófica que brotou na França do século XIX, mas logo remenda. “Não é isso. É só que me identifico com o que me faz bem”, esclarece a católica de nascimento e ex-frequentadora de cultos e centros espíritas. Fé é o que não falta.

Publicado em VEJA de 3 de maio de 2023, edição nº 2839