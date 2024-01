A explicação de Roberto Justus para não visitar a filha com leucemia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Fabiana Justus, 37, filha de Roberto Justus, 68, usou as redes sociais para contar que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda, câncer que tem origem na medula óssea. “Fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda. O nome assusta, tudo assusta, mas eu estou nas mãos de um supermédico, estou sendo muito bem assistida, e as coisas foram muito rápidas até pela característica da doença e a forma que tem que ser o tratamento. Vim para o pronto-socorro por conta de uma dor nas costas esquisita e febre e, desde então, eu não saí mais. Já internei, fiz o exame para entender o que era, coloquei o cateter e já comecei a quimioterapia. Sei que não vai ser fácil, mas eu estou muito positiva, confiante, minha família também, meus amigos e, principalmente, meus médicos. Me deram muita confiança, falaram que são altas as chances de cura. Isso tudo me deu muita confiança”, disse a influenciadora, casada com o empresário Bruno D’Ancona, com quem tem três filhos.

De acordo com o apresentador e empresário, a filha recomendou que ele não a visite no hospital. Ela está internada na cidade de São Paulo e tem a recomendação médica de ficar isolada. “Meu amor! Vai dar tudo certo! Você é guerreira! Todos estamos te mandando muita energia positiva! Não posso estar aí com você fisicamente pelas razões que você explicou, mas estou sempre ao seu lado! Te amo!”, escreveu Roberto também nas redes sociais.