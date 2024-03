A experiência de ator brasileiro na maior série da Netflix na África

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

André Lamoglia, 26 anos, que despontou como um dos protagonistas da série espanhola Elite, da Netflix, segue ultrapassando fronteiras. Em março, foi lançada a produção onde ele atua em um novo idioma: o inglês. Carioca, o ator interpretará Iván na quarta temporada da série sul-africana Blood & Water, a maior do continente africano. A chegada do ator ao universo da obra não apenas marca sua primeira incursão no idioma, mas também fortalece o crossover com Elite. Na sétima temporada da trama espanhola, lançada em 20 de outubro, a personagem Fikile, interpretada pela atriz Khosi Ngema, ingressou em Las Encínas como aluna de intercâmbio; agora, é a vez de Iván, papel de Lamoglia, adentrar no Parkhurst College.

“Quando a gente sai do Brasil, acha que vai ver diferenças muito gritantes na maneira de se conduzir um set em cada lugar, e no fim vê que aqui (na Espanha), aí no Brasil, ou na África do Sul, o modus operandi é muito parecido. Passei um mês e meio só na África e não tive nenhum perrengue que me lembre, foi bem numa fase em que meus pais estavam disponíveis para viajar e eles foram comigo. E por mais que tenha fluência em inglês, nunca tinha feito trabalho no idioma. Entre um trabalho e outro busco estudar e isso só reforçou o quão é importante estar em movimento e se manter preparado”, diz André à coluna.

Ele deu início à carreira como ator no curso Tablado – e tem entre seus trabalhos mais recentes a série Disney Bia, gravada na Argentina, inteiramente em espanhol, e exibida em toda América Latina e Europa. E Segredos de Justiça, em que viveu Tomaz, filho da personagem Andrea Pachá (Glória Pires), no Globoplay. “A fama e o que envolve o possível título de ‘astro’, aos meus olhos, é consequência da visibilidade do trabalho, não é o principal. Quero fazer mais produções, não apenas internacionais, mas também no nosso país. Sonho em seguir com estabilidade profissional, atuar, participar de projetos especiais, com roteiros bons e que me prendam, furando a bolha do mercado norte-americano”, finaliza.