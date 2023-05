A estranha reação de Alcione com música remixada por Pedro Sampaio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nem sempre uma homenagem sai como se planeja. Quem o diga o DJ Pedro Sampaio, que se encontrou com a cantora Alcione nesta quarta-feira, 24, no Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Os dois estavam ensaiando para a apresentação do Prêmio da Música Brasileira, que vai acontecer no dia 31 deste mês. Em um dos momentos, o artista resolveu mostrar à veterana um remix que fez da canção Não Deixe o Samba Morrer. A reação dela foi, no mínimo, inusitada. Em um vídeo, ele aparece interrompendo a cantora para mostrar a sua versão da música. Acontece que a artista faz uma expressão confusa e não fala nada enquanto ouve o som, dando a entender que não teria gostado tanto assim. “Existem dias que são inesquecíveis, hoje foi um deles. Ensaiei com a Alcione e vamos nos apresentar juntos”, disse Pedro Sampaio ao compartilhar registros do encontro.

Siga