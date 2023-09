A estranha maneira de Cleo divulgar seu primeiro álbum musical

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

É enrolada em arame farpado que Cleo aparece na capa de seu primeiro álbum, Darkpop, que será lançado na sexta-feira, 22. De acordo com as informações divulgadas, o trabalho apresenta “uma mulher encarando suas emoções”. No novo trabalho, a atriz e cantora quer propor uma reflexão sobre relações abusivas e amor-próprio. “Fala da descoberta de uma força que pode nos fazer enxergar outras perspectivas em situações difíceis”, define ela, que traz dez músicas com sonoridade de rock, trap, fado e disco. Algumas contam com as participações de Johnny Hooker, King, Chameleo, Azzy e Karol Conká. O arame farpado, este sim, causou impacto até o momento. Ui…

