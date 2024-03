A estranha explicação de Dado Dolabella por afastamento de Wanessa Camargo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Dado Dolabella falou sobre seu relacionamento com Wanessa Camargo, nesta terça-feira, 5. Em entrevista a um podcast, o ator explicou o motivo do afastamento dos dois após a expulsão da cantora do reality da TV Globo. Ele também foi flagrado no Aeroporto de Congonhas, onde foi questionado se ainda estaria namorando Wanessa, mas não respondeu a pergunta.

No bate-papo, Dado explicou o atual estado da relação. “Ela está vivendo agora um dos momentos mais difíceis da vida. Era um sonho da vida dela e, de repente, saiu com um trauma muito grande. Eu estou respeitando, inclusive, um pedido da equipe dela de não falar sobre e deixar ela passar por esse momento. Ela precisa refletir, juntar todos os pontos que ela viveu lá dentro. E o futuro a Deus pertence”. Xii…