A dura crítica de Cláudia Alencar a Cassia Kis e Regina Duarte

Com 20 anos na época da ditadura militar, Cláudia Alencar, 72, a atriz relatou recentemente em um podcast as torturas que sofreu no passado não tão distante. Ela pertence à mesma geração de atrizes veteranas de nomes como Cassia Kis e Regina Duarte. À coluna, ela fala sobre as atitudes das colegas: “Somos uma classe artística unida e grande. Então elas (Cassia e Regina) são duas vozes no meio de uma multidão a favor da democracia, a maior parte dos brasileiros é a favor da democracia. A gente tem que dar voz a essa maior parte”, defende.

Aliás, Cláudia já considerou Cassia uma amiga, mas hoje em dia cortou relações por diferenças políticas. “Eu fico abismada, ela [Cassia] está enganada, confunde religião com política. Uma pessoa pode ditar a maneira de viver a própria vida. Mas não pode obrigar que todo mundo a ter a mesma sexualidade. Por favor, liberdade para todos. Acho que a minha voz tem que ser ouvida, não a voz dela. A voz de quem quer liberdade para todos tem que ser ouvida. Sou a favor da democracia e acho que ela está completamente equivocada”.