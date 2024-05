A dupla aparição de Zendaya que causou frisson no Met Gala

Muita gente pode ter enfrentado dificuldade para captar o tema da última edição do Met Gala, em Nova York, intitulada Jardim do Tempo — alusão a um conto do escritor de ficção científica J.G. Ballard que lança um olhar futurista sobre a natureza. Mas o que todo mundo certamente entendeu foi o encantamento provocado pela floral aparição de Zendaya, 27 anos. Pisando firme no tapete agora verde, a protagonista do recém-lançado Rivais, no qual dá vida a uma polêmica tenista, ela se revezou entre dois looks — o primeiro evocava os anos 1920 e tinha como adereço um pássaro no pescoço (acima); o outro era arrematado por um farto buquê de flores que equilibrava na cabeça. Coanfitriã do evento, que rende vultosas cifras ao instituto de moda do museu, ao lado de Anna Wintour, a todo-poderosa editora-chefe da Vogue, a atriz foi vestida pelo stylist de sempre, Law Roach, que teceu elogios à sua modelo. “Quando se tem uma parceira como ela, sem medo de encenar a história, isso torna tudo divertido”, derreteu-se.

Publicado em VEJA de 10 de maio de 2024, edição nº 2892