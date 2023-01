A drástica medida da filha de Regina Duarte

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Regina Duarte, 75 anos, cada vez mais isolada no meio artístico devido ao seu posicionamento político, também enfrenta o mesmo drama em casa. A última seguidora que perdeu nas redes sociais foi a própria filha, Gabriela Duarte, 48 anos, devido a uma discordância em relação aos ataques de Brasília no domingo, 8. Gabriela condenou no Instagram a destruição que apoiadores de Bolsonaro (PL) fizeram nos prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. “Vandalismo e ignorância são inimigos da liberdade. Tristeza”, disse. Já Regina condenou a prisão dos vândalos, e compartilhou uma foto afirmando que ser injustiça uma senhora com a Bíblia na mão ser presa enquanto ex-governador Sergio Cabral estava solto. “Que as injustiças sejam sanadas, que possamos desfrutar de nossa liberdade total e incondicional”. Em uma série de outras publicações, Regina chega a comparar o governo Lula com Hitler.