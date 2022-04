A dor e a delícia de ser filho de Marília Gabriela

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Dois anos de pandemia separam o malogro e a glória do ator e hoje apresentador Theo Cochrane, de 43 anos. Até então mais conhecido por ser filho da jornalista Marília Gabriela do que pelos seus papéis na televisão, ele agora desfruta dos louros de sua mais bem-sucedida empreitada. Em seu canal no YouTube, Téte a Theo, ele conversa com as atrizes Luana Piovani, Mariana Ximenes e Cléo Pires, além, claro, da maior entrevistadora do país, também conhecida como a mãe do homem à frente das câmeras.

“Acompanhar minha mãe nos bastidores dos programas de TV que ela apresentava foi a melhor escola que um entrevistador poderia ter. Por muito tempo me incomodei em ser reduzido a filho da Marília Gabriela, mas hoje lido melhor com as dores e as delícias envolvidas. Foi graças ao fato de eu estar cercado por várias pessoas conhecidas, muitas hoje minhas amigas, que me sinto tão confortável em conversar sobre tudo com elas”, contou ele a VEJA.

Aproveitando o primeiro dia de desfiles na frisa de um camarote, Theo revelou que a criação do canal foi resultado da falta de trabalho durante a pandemia.

“Assim como muita gente, precisei me reinventar. Deu tão certo que acabei migrando de área. Ainda não enriqueci de fato, mas me sinto pleno nessa nova versão” disse ele.

Os cerca de 50 mil inscritos em seu canal no YouTube e os mais de 100 mil seguidores no Instagram não fazem jus ao tamanho do sucesso do ator, que ainda sonha em retornar à TV, mas dessa vez como apresentador de um programa. O último trabalho dele foi em O Sétimo Guardião, novela das 21h da Rede Globo ofuscada pelo escândalo envolvendo o nome da atriz Marina Ruy Barbosa, na época refém casada, como pivô da separação de Débora Nascimento e José Loreto

“O curioso é que o canal deu tão certo que praticamente inviabiliza que eu me dedique à atuação”, pondera ele.

Theo comentou ainda sobre a repercussão de seus vídeos. Para ele, Piovani declarou o motivo da separação com o ex-marido e pai de seus três filhos, o surfista Pedro Scooby, Cléo confessou vício em filmes pornô, e Ximenes assumiu ter iniciado a vida sexual com o ator Caio Blat, seu então namorado.

“A maioria dos meus amigos e do meu público é mulher. Sempre gostei de estar entre elas e, por ser muito comunicativo, percebi que as pessoas gostavam de se abrir comigo. Acho que tem a ver com o fato de eu também me abrir na hora da entrevista e, claro, por elas confiarem em mim”, completou.

