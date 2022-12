A decisão radical de Faustão que fez equipe da Band chorar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Faustão na Band está amargando baixa audiência desde a estreia. O clima nos bastidores continua péssimo neste final de ano. E para piorar… Faustão mandou demitir todo o seu corpo de bailarinas na quinta-feira, 22, pegando a equipe de produção de surpresa. Foi o maior chororô. Uma das que dançavam no palco do programa, a bailarina Hadassa Batista desabafou nas redes sociais. “Sim, esse dia chegou, fui desligada essa manhã do balé, na verdade, o balé inteiro foi desligado. Estamos ainda tentando entender, mas sabemos que Deus está no controle de tudo! Foram dias que aprendi muito, muito mesmo! Nós do balé e toda equipe nos esforçamos muito todos os dias pra entregar o melhor programa pra vocês”, disse.