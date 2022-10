A curiosa manifestação de estudantes a Lula em favela do Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 15 out 2022, 11h39 - Publicado em 15 out 2022, 11h00

Por Gustavo Silva Atualizado em 15 out 2022, 11h39 - Publicado em 15 out 2022, 11h00

Durante visita no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, uma cena em especial chamou a atenção no comício de Lula (PT). Jovens foram às janelas exibir camisetas de suas universidades públicas. Já são mais de 5 000 000 de visualizações e 1 000 000 milhão de curtidas nas redes sociais. Durante o ato, na quarta-feira, 12, o ex-presidente chegou a cumprimentar, à distância, alguns dos estudantes. Em seus perfis, muitos usuários fizeram publicações também em agradecimento às políticas de inclusão nas faculdades, instauradas pelas gestões do PT.

Isso é forte. Na visita ao Complexo do Alemão, estudantes mostram à Lula a camisa de suas universidades! pic.twitter.com/0mxpMe82lR — Protocol droid (@JoaoeFerraz) October 13, 2022

tem um cisco no meu olho 🥺🥺🥺 emocionante! pic.twitter.com/OW3fTE46mu — Bozofóbica (@Geamylee2) October 13, 2022

Eu me emocionei, não fui beneficiária das políticas públicas do governo Lula para entrar na Universidade, mas fui bolsista, eu sei o valor disso. Fui a primeira mulher da minha família a se formar na faculdade. #LulaPresidente1⃣3⃣ pic.twitter.com/Q1Xt2Q21r8 — Nádia Nádila é Lula 13 💃 (@nadianadila_) October 13, 2022

eu chorando com o vídeo dos alunos da ufrj mostrando a camiseta da faculdade pro lula no complexo do alemão — 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐢𝐝 (@ingridnada) October 14, 2022

Eu tb fiz faculdade aos 42 anos graças ao Lula e a Dilma.

Vídeo de estudantes exibindo com orgulho suas universidades a Lula, no Complexo do Alemão, viraliza e emociona internautas https://t.co/svnEG4p5h8 — Lia Souza (@maauxcandida) October 14, 2022