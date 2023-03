A crítica ao polêmico figurino de Luan Santana: ‘meio Frankenstein’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Luan Santana fez um show no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, na noite de sábado, 18, para a gravação do DVD Luan City 2.0. Nas redes sociais o cantor virou foi alvo de críticas e piadas por conta de seu figurino. O look rendeu comparações a artistas como Taylor Swift, Harry Styles, Ivete Sangalo e Xuxa. A produção se trata de um blazer branco com aplicações em prata e comprimento longo na parte de trás, como uma capa, além de calças e botas de cano alto em couro preto. Um detalhe sobre a origem do figurino é que foi confeccionado pela mãe do cantor, Marizete Santana. A coluna pediu opinião da stylist e consultora de moda Manu Carvalho:

“A arte e o showbiz são espaço para esse tipo de licença poética. E aí muitas vezes a estética ultrapassa questões de gênero. Temos exemplos ótimos, como Liberace, David Bowie, Prince, Elvis. O que faz seu público sonhar e se transportar. Claro que tudo bem que algumas bandas se vistam ‘normcore‘, tipo roupas de dia a dia, mas o artista que se prepara e entrega algo além, com ‘uau factor’, ‘star quality‘, é realmente especial. Eu não amei o look em si, mas achei que valeu a ousadia. E não amei por causa dos detalhes, como as mangas do paletó um pouco curtas para ele, e as franjas do ombro, que poderiam ser mais longas. Talvez falte pesquisa e conexão. A questão pode ser a falta de conexão do look com o Luan, com o show e as músicas. A lacuna está aí: juntar referências sem significados. Os significados ajudam o artista a ‘segurar’ o look, quanto mais legítimo, menos estranho aos olhos de todos. Assim ficou meio Frankenstein”, diz Manu.