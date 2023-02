A correria de Sabrina Sato para brilhar como Marilyn Monroe

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Horas depois de desfilar como rainha de bateria da Gaviões da Fiel, em São Paulo, Sabrina Sato marcou presença no Baile do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, na noite desde sábado, 18. Ela usava um vestido rosa com mais de 40 quilos, fazendo uma releitura de Marilyn Monroe e Barbie, da grife Valentino e cabelos loiros. “Eu cheguei aqui, vim direto sem dormir, né? Passei em casa. Tomei um banho, peguei a Zoe e o Duda, minha mãe na casa dela, minha mala e vim. Cheguei aqui no Copa às duas da tarde, acordei às seis para começar a me arrumar”, relatou a apresentadora.

“Eu já desfilei várias vezes e fechando a noite… Só que agora já estava claro, terminei em São Paulo já era 6h30 para mais… Teve um atraso, já estava claro, mas foi tão incrível, tão emocionante”, comentou a apresentadora, que ainda se prepara para reinar à frente da bateria da Vila Isabel, na segunda-feira, 20, no Rio. E só faz tudo isso pelo amor. “Eu acho que é a energia que tem no carnaval, a energia que tem na nossa festa, que a gente tem que dar tanto valor que sabe, porque o carnaval do Brasil é o único”.