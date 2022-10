A constrangedora visita do líder supremo da Coreia do Norte

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Por Valmir Moratelli Atualizado em 21 out 2022, 11h04 - Publicado em 22 out 2022, 15h00

Nada como a visita de um líder espontâneo e carismático para alegrar a rotina de uma escola militar. Na passagem, fartamente fotografada e filmada, do líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-un, pelas dependências da Escola Revolucionária Mangyongdae na capital, Pyongyang, o ditador aparece confraternizando na cantina, ajustando a pontaria de um aluno em um estande de tiro e com a mão na bochecha de outro — que, constrangidíssimo, olha fixo para o chão. O passeio foi divulgado em seguida a semanas de testes com mísseis, um deles sobrevoando o território do Japão. “Estamos totalmente preparados para a guerra de verdade”, jactou-se Kim. Vladimir Putin deve estar com inveja.

Publicado em VEJA de 26 de outubro de 2022, edição nº 2812