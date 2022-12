A confusão da Disney durante pré-estreia de ‘Avatar 2’ no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Foi tumultuada a pré-estreia de Avatar: O Caminho da Água, no UCI New York City Center, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O evento na noite desta segunda-feira, 12, foi a primeira exibição do filme, sequência do longa de 2009, grande sucesso de bilheteria à época. Muitos famosos estiveram presentes, como os atores Ícaro Silva, Douglas Silva e Lucy Alves. Porém, o evento foi cancelado pela Disney em cima da hora – alguns convidados tiveram a sessão interrompida e outros nem chegaram a entrar na sala. Alegou-se falha de segurança nas sessões, já que os convidados não foram revistados e algumas pessoas estavam gravando cenas do filme, que será lançado oficialmente no Brasil na quinta-feira, 15.

Segundo o relato de um dos convidados, Matheus Esperon, com uma hora de filme, a tela congelou e um representante da Disney se posicionou na frente dos telespectadores e avisou que, por questões de segurança, a matriz internacional do estúdio solicitou que todas as sessões do longa-metragem fossem suspensas imediatamente. Com o erro, todos receberam um ingresso para assistir a outra sessão depois da estreia oficial.

Indo pra casa depois da pré estreia de Avatar 2 ter sido DESLIGADA e cancelada com 1h de filme assim: pic.twitter.com/25dCTKWFqv — fê schmölz 🦝 (@FernandaSchmolz) December 13, 2022