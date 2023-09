A condição imposta por Charles para se encontrar com Harry

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Esta imagem acima está cada vez mais rara de se repetir. Após abdicar dos seus papéis na realeza britânica em janeiro de 2020, príncipe Harry tem sentido a relação com sua família cada vez mais estremecida. Para piorar, rei Charles ainda não digeriu como o filho e Meghan, que atualmente vivem nos EUA, expuseram o comportamento da coroa em documentário e livro. Agora, segundo o jornal The Telegraph, Charles decidiu que só se encontrará com o filho com dia e hora marcados. A imposição da nova condição foi anunciada durante a última visita de Harry ao Reino Unido para os eventos do aniversário da morte de sua avó. O jornal também contou que Harry gostaria de ter se hospedado no Castelo de Windsor, mas foi informado que não havia quarto disponível. Além disso, durante a sua ida ao Castelo, o príncipe foi informado pelos assessores de Buckingham sobre o novo procedimento para poder encontrar Charles. Xii…

