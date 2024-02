A comovente carta deixada por escritora que anunciou a própria morte

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nesta quinta-feira, 22, a escritora Wendy Mitchell, 68 anos, anunciou sua própria morte em seu site. “Se você está lendo isso, significa que provavelmente foi postado por minhas filhas, pois infelizmente faleci. Desculpe dar a notícia dessa maneira, mas se eu não o fizesse, minha caixa de entrada eventualmente estaria cheia de e-mails perguntando se estou bem, o que seria difícil para minhas filhas responderem”.

As filhas de Wendy, Sarah e Gemma, confirmaram a notícia nas redes sociais. “Nossa mãe morreu pacificamente esta manhã. Ela escreveu uma postagem no blog antes de morrer para que você possa ler sobre isso da perspectiva dela”. Wendy se tornou escritora de best-sellers ao levar à literatura seu diagnóstico de demência vascular de início precoce e Alzheimer em julho de 2014, aos 58 anos. A seguir, trecho da carta deixada por ela:

“Há muito tempo venho dizendo que não quero ser paciente hospitalar ou residente em um lar de idosos. É o lugar errado para mim; a perda da rotina, dos ambientes e pessoas familiares. Para alguns, eles podem acreditar que é o lugar certo, ou que não têm opção. Não estou dizendo que é errado para todos, estou dizendo que é errado para mim. Você pode dizer: ‘mas minha mãe está nas últimas fases e está muito feliz no lar dela’. Fico realmente feliz por ela estar, verdadeiramente, estou. É apenas que não é o lugar onde quero passar meus últimos anos. Minhas filhas sempre foram as duas pessoas mais importantes da minha vida. Não tomei essa decisão levianamente, sem inúmeras conversas. Foram as conversas mais difíceis que já tive que passar por elas. Esta foi toda a minha escolha, minha decisão. Então, por favor, respeite a privacidade das minhas filhas, pois elas não escolheram a vida que eu escolhi, de enfrentar e falar contra a demência. Obrigado a todos que me apoiaram ao longo do caminho… Seu apoio foi inestimável. Então, aproveitem sabendo que a demência não jogou a carta vencedora – eu que joguei”.