A chiadeira de Eduardo Bolsonaro à cassação de Deltan Dallagnol

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cassação do mandato do deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), em decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), repercutiu entre opositores do governo, como o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). A perda de mandato foi baseada na Lei da Ficha Limpa, uma vez que o relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, considerou que Dallganol pediu exoneração do cargo de procurador para evitar uma eventual punição administrativa, o que poderia torná-lo inelegível.

No Twitter, o filho 03 do ex-presidente definiu a decisão como “mais um absurdo jurídico” e que não se pode “perder a esperança”. “Mais um absurdo jurídico que só partidários de uma ditadura conseguem defender. Nós alertamos sobre isso em 2022, alguns acham que é brincadeira ou loucura dos ‘extremistas’. O rei está nu, mas não podemos perder a esperança”, escreveu ele, chateadíssimo.

Ação do PT e PCdoB cassa Deltan Dallagnol, o deputado federal mais votado do Paraná @deltanmd. Ainda que ele tenha tido o aval do TRE do Paraná para se candidatar, o TSE reviu esta decisão burocrática e optou por cassá-lo alegando, segundo a imprensa, que ele se candidatou para… pic.twitter.com/7vuS80bzEw — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) May 17, 2023

Siga