A troca de farpas bíblicas entre Nikolas Ferreira e Flávio Dino

Às vezes a troca de farpas em Brasília pode ser a mesma coisa que troca de trechos da Bíblia. Flávio Dino, ministro da Justiça, reagiu com ironia à cassação do mandato de Deltan Dallagnol (Podemos-PR). O deputado federal perdeu o cargo por decisão unânime do TSE nesta terça-feira, 16. O ministro citou uma passagem bíblica e marcou o presidente Lula na publicação: “Sobre julgamento realizado hoje no TSE, lembrei-me de um texto bíblico, que dedico ao presidente Lula: ‘Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados!’. Está em Mateus 5,6″.

O deputado bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) respondeu a fala de Dino com outra citação da Bíblia. “Ai dos que usam o mal como sinônimo de bem e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz, trevas, do amargo, doce e do doce, fel. Isaías 5:20”.