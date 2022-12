A cena mais assustadora da comemoração de Messi na Argentina

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mais de cinco milhões de argentinos foram às ruas do centro de Buenos Aires acompanhar o cortejo da vitória, comemoração dos jogadores tricampeões mundiais, após o feito na Copa do Mundo no catar. Mais um momento inesperado quase faz os jogadores perderam a cabeça, literalmente. A fiação que atravessa as ruas, tão típica na América Latina, chegou bem próximo a cinco dos jogadores – entre eles, Lionel Messi – no alto de um dos caminhões abertos e, por muito pouco, não os atingiu. A cena choca pela rapidez com que eles se desvencilharam do empecilho.