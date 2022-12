A celebridade que roubou a cena em festa na Casa Branca

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não é sempre que Washington, a capital dos Estados Unidos, é palco de tamanho desfile de famosos em trajes de gala. Começou com o banquete oficial na Casa Branca, o primeiro de sua gestão, oferecido pelo presidente Joe Biden ao francês Emmanuel Macron. Seguiram-se outras duas recepções, uma no Departamento do Estado e outra de novo na Casa Branca, aos cinco agraciados com a medalha de honra do Kennedy Center por sua contribuição à cultura americana. Entre todas as celebridades impecáveis em seus longos de grife, nenhuma foi páreo para Amal Clooney, 44 anos, em um Valentino vermelho do qual o marido, George, cavalheirescamente ajeitou a capa na entrada. Em tempo: o marido de Amal foi um dos medalhistas.

Publicado em VEJA de 14 de dezembro de 2022, edição nº 2819