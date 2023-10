A causa da morte de fotógrafa de filha de Neymar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 27 out 2023, 08h35 - Publicado em 27 out 2023, 08h00

Ingryd Alves Silvestrone, de 28 anos, fotógrafa que realizou o primeiro ensaio de Mavie, filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, morreu nesta quinta-feira, 26. Na rede social de Ingryd, foi publicada uma nota de falecimento. “Estamos em luto! É com grande pesar que comunicamos o falecimento de Ingryd Alves Silvestrone. Por volta das 5 horas da manhã da data de hoje, a Ingryd teve um mal súbito e, apesar de todos os esforços médicos durante duas horas incansáveis de angústia e desespero, infelizmente ela não resistiu”, diz o comunicado.

Bruna fez uma homenagem à profissional também através das redes sociais. “Hoje nos deparamos com a triste e inesperada notícia do falecimento da Ingridy Alves, que fez as fotos newborn da Mavie na semana passada. Quero deixar aqui nossos sinceros sentimentos a família, amigos e colaboradores do estúdio. Conheci a Ingridy no nascimento da Marina e aqui em casa durante as fotos, pude notar o quanto ela gostava do que fazia, tão calma, trocando a Mavie nas pernas dela com todo o cuidado para ela não chorar, não acordar, tão detalhista com as fotos. Que Deus te receba, e conforte os que ficaram. Obrigada por ter registrado esse momento tão especial que guardaremos para sempre. Você está nas minhas orações”.