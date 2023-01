A bronca de Luana Piovani com o ‘Fantástico’ após entrevista de Scooby

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Luana Piovani mostrou sua insatisfação com o Fantástico, da TV Globo, após a exibição de uma entrevista com Pedro Scooby neste domingo, 29. Nesta segunda-feira, 30, ela usou as redes sociais para compartilhar uma série de críticas dos telespectadores e endossou os comentários negativos. “Que feio, que vergonha”. Muitos questionaram o momento escolhido pelo programa, já que o surfista está envolvido em polêmicas com a ex.

“Na semana que o Pedro Scooby se mostra um babaca machista, ele ganha matéria no Fantástico. Tá no contrato do BBB passada de pano vitalícia?”, disparou um seguidor. Outro ironizou: “Tá rolando limpeza de imagem pro Pedro Scooby no Fantástico, a gestão de crise veio aí”. Um terceiro soltou: “Chocadíssimo com a sensibilidade da equipe do Fantástico hoje, ótimo timing para querer humanizar Pedro Scooby ‘Doo’, de roupa branca, como paizão do ano”. Já Luana reforçou: “Que feio, que vergonha!”.

Continua após a publicidade