Pedro Scooby expõe fotos de Luana Piovani nua e a processa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mais um capítulo na briga pública entre Luana Piovani e Pedro Scooby. Agora ela diz que está sendo processada pelo ex-marido, após expor que teve dificuldades com o pagamento da pensão aos três filhos Dom, Bem e Liz. A atriz recebeu a ação judicial no início da semana – a primeira audiência será já na próxima semana. Scooby anexou fotos da atriz nua no processo para, segundo ela, tentar desqualificá-la como mulher e mãe: “Tem fotos minha nua no meio do processo. Fiquei intrigada, não estava entendendo o que as minhas fotos, nua, tem a ver com o fato de ele querer que eu me cale”. Luana diz que o surfista fez isso para tentar tomar a guarda das crianças em outra ação. “Uma vez que ele me desqualifica como mulher e como mãe, ele conseguiria tirar a guarda. Fiquei chocada, que ardiloso, que cruel”.