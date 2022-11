A briga feia entre Neymar e Casagrande; entenda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Primeiro Neymar curtiu uma publicação ironizando a dependência química de Casagrande. A postagem foi feita por um perfil satírico no Twitter, em que se lia: “Para variar, o ‘crack’ Casagrande metendo o nariz onde não deve. Ele quer que a Seleção Brasileira vire pó. Isso não está cheirando nada bem. Que triste fim de ‘carreira'”. Depois, Casagrande publicou um texto no qual fala sobre o histórico com a dependência química e detalha sua recuperação, alfinetando o jogador da Seleção. “Não me surpreende de forma alguma quando uma pessoa como Neymar curte um post com essas perversidades, preconceitos e grosserias. Ele já demonstrou diversas vezes ser uma pessoa que não tem a mínima preocupação com o próximo”.

Antes de todo esse imbróglio, Casagrande já havia criticado Neymar, ao questionar sua possível postura na Copa do Mundo. “Primeiro, ele tem que decidir se vai ser jogador da Seleção Brasileira ou celebridade. Se ele decidir ser jogador de futebol, já é um grande passo. Se ele decidir ficar pintando o cabelo, se jogar no chão para chamar atenção, pular toda hora que alguém encostar nele, igual fez em 2018, não vai dar em nada. Eu acho o seguinte: Neymar é infantil, tem a ‘síndrome do Peter Pan’, não assume responsabilidade alguma, não emite opinião alguma. Quando é por iniciativa própria, são opiniões fúteis”, declarou.