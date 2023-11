A briga entre Angelina Jolie e o pai por causa da guerra em Israel

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não anda nada fácil o clima familiar dos Jolies. Jon Voight, pai de Angelina Jolie, andou dizendo que está “decepcionado” com a posição anti-Israel da filha sobre a guerra em Gaza. Jolie compartilhou duas postagens nas redes sociais na última semana sobre o conflito. Numa delas, citou seu trabalho com as Nações Unidas apoiando refugiados e escreveu que seu “foco está nas pessoas deslocadas pela violência em qualquer contexto”. Ela acrescentou que embora “o que aconteceu em Israel seja um ato de terror”, “não pode justificar as vidas inocentes perdidas no bombardeio de uma população civil em Gaza”. Voight compartilhou um vídeo em resposta aos comentários da filha, escrevendo “Verdades e mentiras”. Sentado diante de uma bandeira americana, Voight ainda disse: “Estou muito desapontado porque minha filha, como tantos outros, não entende a honra de Deus, as verdades de Deus”. Xii…