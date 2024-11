A briga de Johnny Hooker ao falar que Fernanda Torres não levará Oscar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ainda Estou Aqui, protagonizado por Fernanda Torres, é forte representante brasileiro para uma indicação ao Oscar. E os brasileiros seguem firme na campanha por tal feito. Mas em meio a todo esse movimento nas redes sociais, Johnny Hooker resolveu declarar sua torcida por Substância, estrelado por Demi Moore. No X, ele escreveu: “Eu amo a Fernanda Torres, mas, sendo realista, a chance de ganhar é nula”. Pronto. Foi o suficiente para uma enxurrada de críticas ao cantor e sua “desvalorização da cultura brasileira”.

Diante da repercussão negativa, Hooker usou seu perfil no Instagram para pedir desculpas aos seguidores. “Peço desculpas pelo comentário feito no perfil oficial do Oscar e no ‘X’. Reconheço meu equívoco. Não tive a intenção de desrespeitar ou diminuir o trabalho de qualquer profissional, muito menos da atriz Fernanda Torres, a qual amo e admiro. Minhas palavras foram mal colocadas, mas jamais quis minimizar a importância desse momento. […] Estamos todos com Fernanda”. Então tá.