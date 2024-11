Pedro Neschling detona sessões de ‘Ainda Estou Aqui’; entenda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pedro Neschling, 42 anos, apontou uma reflexão sobre a acessibilidade de Ainda Estou Aqui, que faz sucesso de bilheteria e é forte candidato do Brasil ao Oscar. Segundo o ator, a produção dirigida por Walter Salles, ainda não chegou para as pessoas com deficiência auditiva, já que os cinemas brasileiros não contam com sessões legendadas na maior parte do país.

Neschling, que também é deficiente auditivo, refletiu numa rede social. “Isso é sério demais: por que o conteúdo audiovisual nacional não tem legenda? Eu mesmo perdi mais de 90% dos diálogos desse filme (incrível). O mesmo serve para séries e novelas. Somos mais de 10 milhões e parece que não existimos”.