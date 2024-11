Fernanda Torres no perfil do Oscar: invasão de 1 milhão de likes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O poder de engajamento de brasileiros nas redes sociais ganhou mais uma comprovação. No domingo, 17, ocorreu o jantar de gala do Governors Awards, um evento anual organizado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pelo Oscar, que celebra os prêmios concedidos pelo Conselho de Governadores da Academia – o Prêmio Memorial Irving G. Thalberg, o Prêmio Humanitário Jean Hersholt e o Prêmio Honorário. Com a participação de muitos famosos, o perfil oficial da Academia no Instagram publicou a foto de alguns deles no tapete vermelho. Nomes como Daniel Craig, Margaret Qualley e Lupita Nyong’o.

O cenário muda com uma foto de Fernanda Torres, intérprete de Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui. Em menos de 24 horas, a publicação conta com mais de 230 000 comentários e mais de 900 000 curtidas. Nos comentários, muitos celebram e exaltam a atriz, além de reinvindicar uma vaga para a estrela entre as indicadas ao prêmio de Melhor Atriz no Oscar de 2025. A interação não se conteve somente na foto de Fernanda, outras publicações da Academia também foram invadidas por brasileiros citando a atriz e cobrando o Oscar para o filme nacional.