A atriz que é vista como a ‘nova’ Marina Ruy Barbosa na Globo

Larissa Manoela, ao viver a protagonista Isadora em Além da ilusão, revela ao público que amadureceu. Já não é mais aquela menininha das novelas do SBT. Chegou à Globo como promessa de repaginação no elenco de jovens protagonistas – ainda que traga mais do mesmo no biotipo – e não fez feio em sua primeira trama na emissora. Já é sondada, inclusive, para apresentar um programa em breve. Seu sucesso nas redes sociais e o timing para negócios têm despertado interesse nos altos executivos da TV.

A jovem de 21 anos passa imagem de ingenuidade que os folhetins amam e ao mesmo tempo tem segurança no que fala, além de ser a queridinha atual do mercado publicitário. Ou seja, já é comparada a “nova” Marina Ruy Barbosa pelos corredores da emissora (inclusive já teve uma fase ruiva). Mas uma coisa é certa: Ainda falta a ela atravessar essa fase de transição e se tornar mais “dona de si”, desgarrando-se de vez da imagem que construiu na antiga emissora e se jogar na emoção. É que Larissa domina a técnica da atuação, mas não transparece verdade além do que o texto exige. A aposta da Globo em seu nome condiz com a capacidade que ela demonstra em se tornar uma grande atriz. Só tem que se jogar mais. Sem medo.