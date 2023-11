A atriz árabe-israelense processada por Israel por publicações sobre Gaza

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A atriz árabe-israelense Maisa Abdel Hadi, 37, foi acusada de “incitação ao terrorismo” depois de publicações relacionadas aos ataques do Hamas contra Israel. A artista, que mora na cidade de Nazaré, no norte de Israel, foi presa na segunda-feira, dia 23, e colocada sob custódia policial por 48 horas, por dois registros. Um deles, segundo as Forças Armadas, é uma foto de uma escavadeira destruindo a cerca que separa a Faixa de Gaza de Israel. “Vamos fazer isso ao estilo de Berlim”, escreveu Maisa na legenda da foto, referindo-se à queda do muro que separava as duas Alemanhas em 1989. Outra publicação é a foto de uma idosa refém, entre as cerca de 230 pessoas raptadas e levadas para Gaza, acompanhada da legenda: “Esta senhora vai viver a aventura da sua vida”. O Ministério da Justiça de Israel disse em comunicado, que as mensagens seriam de “simpatia, incitamento e apoio a atos terroristas”. A data do julgamento não foi especificada.