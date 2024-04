A atitude de Polidoro Júnior, jogador que ficou com Pabllo Vittar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pabllo Vittar, 30 anos, comentou em um programa de televisão que o homem mais famoso que já ficou se tratava de um jogador de futebol brasileiro. “Posso falar a profissão, porque tem várias pessoas, mas o nome não posso falar. A profissão é jogador de futebol”. Após a afirmação, especulação sobre quem seria o amante da cantora começou nas redes sociais. Um dos nomes citados foi o de Polidoro Júnior, 27. Não demorou e o rapaz, que já se relacionou com outras famosas, como Karol Conká, 38, admitiu que ficou com Pabllo. Ele afirmou se tratar de uma amiga atualmente. O último clube profissional de Polidoro foi o US Ivry-FRA, na temporada 2022/23. Hoje o atleta faz sucesso nas redes sociais e soma mais de 100 mil seguidores no Instagram. Em um meio ainda muito machista, como o do futebol, é de se aplaudir o posicionamento de Polidoro, sem medo de julgamentos externos. Um gol e tanto.