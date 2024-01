A atitude de Britney Spears para ser expulsa de hotel – mais uma vez

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Britney Spears, 42 anos, teria sido banida de um dos hotéis da rede de luxo Four Seasons, em Westlake Village, na Califórnia, devido a seu comportamento inapropriado. Segundo a imprensa britânica, a cantora gerou reclamações de hóspedes, pois fazia topless na piscina, deixando-os desconfortáveis. “Os funcionários falaram sobre isso por todo o hotel e é realmente lamentável, mas ela não tem permissão para entrar lá no momento, certamente não no spa. No ano passado, ela foi banida do hotel, voltaram atrás, e agora está banida novamente”, contou uma fonte ao jornal The Daily Mail. Ela já tinha sido expulsa do hotel várias vezes em 2023, até a direção tomar uma decisão mais drástica. A artista mora em uma localidade próxima ao hotel, e já tinha proibida de estar ali em 2008, devido a reclamações de que chamava muita atenção. O Four Seasons não comentou o banimento.