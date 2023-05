A aproximação de Anitta e Gisele Bündchen nos bastidores do MET Gala

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No tapete vermelho do MET Gala, Anitta e Gisele Bündchen ganharam os holofotes da imprensa internacional. A cantora, com seu modelito preto nada básico assinado por Marc Jacobs, e a supermodel, que usou um vestido angelical da Chanel, dividiram a mesma mesa no evento. As irmãs Kardashian também sentaram com as brasileiras.

Segundo fonte da Coluna, a relação das duas não se limitou ao megaevento. Elas saíram juntas do MET Gala e foram em dupla para o “after” – expressão usada para se referir a uma festa não-oficial que acontece após a principal. As celebridades também começaram a se seguir no Instagram. Pode ser o nascimento de uma amizade entre duas das principais ídolos do Brasil