A apresentadora que deu uma ‘ajudinha’ para Caco Barcellos se casar

Atualizado em 16 out 2023, 10h47 - Publicado em 16 out 2023, 10h00

Jornalistas como Carlos Tramontina, Ernesto Paglia, Sandra Annenberg, Alberto Gaspar, Carlos Nascimento e José Roberto Burnier prestigiaram o casamento de Caco Barcellos com a promotora de Justiça Carla Tilley na sexta-feira, 13, em São Paulo.

Em novembro passado, Caco surpreendeu Ana Maria Braga, no Mais você, ao falar que o relacionamento com Carla tinha chegado ao fim. “Eu conheci ela em uma situação dramática: a perda de dois filhos, derivada de um erro médico. Tempos depois a gente se apaixonou. Ela teve uma importância muito grande na minha vida. Por eu ser dedicado demais ao trabalho, acho que descuidava um pouco das relações afetivas, ela me trouxe um certo equilíbrio. É uma pena, porque agora a gente está afastado, devido a um erro meu. Mas tenho esperança”, disse. Ana Maria, então, deu uma de cupido e mandou um recado para Carla. “Ô, Carlinha. Ai que intimidade, desculpa. Mas olha, amor, são momentos difíceis de encontrar na vida da gente. Quando a gente encontra alguém que bate no coração… Errar todo mundo erra, mas a gente aprende com erros”. Não demorou muito e o casal voltou às boas.

