A aposta do Globoplay em ‘Justiça 2’

Nova série do Globoplay, Justiça 2, estreia nesta quinta-feira, 11. A produção, escrita por Manuela Dias, é um drama ambientado no Distrito Federal (Ceilândia e Brasília) e acompanha a vida de quatro personagens que vão presos no mesmo dia. Após sete anos, eles são soltos e precisam lidar com as consequências de suas prisões. Essas quatro histórias independentes se interligam e provocam a reflexão sobre o que é justiça, a partir do entendimento particular de cada personagem. Com um total de 28 episódios, a série é dividida em quatro episódios semanais. No elenco central estão os atores: Juan Paiva, no ar na novela Renascer, interpretando o motoboy Balthazar; Murilo Benício, como Jayme, em uma caracterização quase irreconhecível; Nanda Costa, como Milena; e uma grande aposta atual da TV Globo, Belize Pombal, como Geíza.

Na trama, Belize interpreta uma manicure moradora de uma comunidade que acaba sendo presa por um crime realizado em defesa de sua filha, Sandra (Gi Fernandes). A atriz, de 38 anos, começou a carreira no teatro, aos 11 anos. Ela se formou na Escola de Arte Dramática da USP e ao longo do curso se juntou ao grupo Os Crespos, uma companhia de atores negros. Após anos no teatro, ela começou a estrear os primeiros trabalhos no audiovisual – Confissões Médicas (2018), Irmãos Freitas (2019) e Sessão de Terapia (2019). A partir do convite para a série, quando Belize estava no Canadá, ela foi escalada para Renascer, onde viveu Quitéria, mãe de Maria Santa (Duda Santos), na primeira fase da novela. Agora, a atriz, bastante elogiada pelos colegas de elenco, já foi nomeada para mais um trabalho. Ela fará Vítimas do dia, filme produzido pelos Estúdios Globo e estrelado por Jéssica Ellen e Amaury Lorenzo.