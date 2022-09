A animação de Chris Martin, do Coldplay, em roda de samba no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de fazer um show memorável no Rock in Rio, a turma do Coldplay segue no Rio de Janeiro. Neste domingo, 11, o vocalista Chris Martin tentou se disfarçar e passar incólume enquanto curtia uma roda de samba na praia de Ipanema. Martin parecia super à vontade curtindo uma música dos Paralamas dos Sucessos. João Barone, baterista da banda brasileira, ficou todo bobo com o registro, divulgado nas redes sociais. Veja o vídeo (ele aparece com um casaco preto, de estampa do Mickey, usando toca – no canto direito).